Эксперт заявил, что омикрон-штамм, вероятно, уже в Канаде

ОТТАВА, 27 ноября. /ТАСС/. Новый омикрон-штамм коронавируса, скорее всего, уже попал в Канаду, но он не должен вызвать массового заражения из-за высокого уровня вакцинации населения. Такое мнение в субботу в эфире телеканала Global News высказал специалист по инфекционным заболеваниям провинции Онтарио Сумон Чакрабарти.

"Нужно помнить, что мы не можем предотвратить попадание респираторного вируса [путем применения специальных мер] для путешественников, так как есть много других способов, которыми он может быть занесен в страну. Например, через цепочки поставок товаров", - сказал он. При этом эксперт полагает, что даже если новый штамм и попал в Канаду, то "массового заражения" им в североамериканской стране, скорее всего, не будет, так как процент вакцинации населения от нового коронавируса очень высокий.

В Канаде в настоящее время полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 86% жителей старше 12 лет. Официальные лица пока не сообщали о случаях выявления омикрон-штамма.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В ее заявлении также говорилось, что у этой разновидности коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность".

В качестве меры предосторожности ряд стран, в том числе Канада, объявили о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки. Два случая заражения новым штаммом были выявлены в Великобритании, о вероятном инфицировании им своих граждан в субботу сообщили власти Германии и Чехии.