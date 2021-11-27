Близкие ректора "Шанинки" просят следователя допустить к нему в СИЗО гражданских медиков

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Родственники ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева просят следователя допустить к нему в СИЗО гражданских медиков для оценки его состояния здоровья. Об этом ТАСС сообщил член ОНК Александр Хуруджи, посетивший ученого в СИЗО.

"У Зуева сохраняются проблемы со здоровьем, у него высокое давление, а в его случае это очень опасно. Врачи медсанчасти выяснили, что необходим дополнительный осмотр медиков, ко мне обратились родственники с ходатайством, чтобы в медсанчасть допустили необходимых врачей для корректировки лечения", - сказал Хуруджи, добавив, что Зуеву необходима консультация гражданского кардиолога, сосудистого хирурга и специалиста по УЗИ.

"Администрация СИЗО в принципе не против допуска этих людей "с воли", но этот вопрос нельзя решить без участия следователя. Сейчас я пытаюсь помочь родственникам в оформлении соответствующего запроса следователю", - отметил правозащитник.

Ранее Зуева перевели в "Матросскую Тишину" и поместили в медсанчасть этого изолятора для того, чтобы медики смогли проанализировать состояние его здоровья.

Ранее сообщалось, что у Зуева проблемы с сосудами, гипертония и атеросклероз. Незадолго до ареста Зуеву сделали операцию на сердце.

Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу были арестованы экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Все они содержатся под стражей. Никто из них вину не признает.