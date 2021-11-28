ЮАР оказалась на пороге четвертой волны коронавируса, став эпицентром для омикрон-штамма

Вице-президент Дэвид Мабуза сказал, что последствия могут быть тяжелыми как для общества, так и национальной экономики

ПРЕТОРИЯ, 27 ноября. /ТАСС/. Очертания значительных проблем, которые ожидают ЮАР в связи превращением ее в мировой эпицентр распространения омикрон-штамма коронавируса, яснее проявились в субботу в южноафриканском обществе и политическом мире. Это стало очевидно из выступления вице-президента ЮАР Дэвид Мабуза на конференции Национального совета ЮАР по СПИДу. "Общество начинает понимать, что коронавирус пришел к нам надолго, - подчеркнул он. - COVID-19 становится болезнью, с которой человечество вынуждено будет упорно бороться в течение ближайших десятилетий, аналогично тому, что происходит с ВИЧ-инфекцией". Мабуза заметил, что ЮАР грозит четвертая волна коронавируса из-за распространения омикрон-штамма COVID-19 и ее последствия могут быть тяжелыми как для общества, так и национальной экономики. "Ряд государств уже поместили ЮАР в красный список стран с неблагоприятной ситуацией с точки зрения пандемии коронавируса", - подчеркнул Мабуза, заметив, что это очень тревожное развитие событий. Исход туристов В то время, когда вице-президент ЮАР выступал в Дурбане, многочисленные толпы иностранных туристов запрудили международные аэропорты ЮАР в попытке как можно скорее покинуть страну, которая стала мировым эпицентром распространения омикрон-штамма коронавируса. "Многочисленные и неожиданные отмены рейсов рядом авиакомпаний создали для нас значительные трудности, - заявил в субботу ТАСС сотрудник аэропорта Йоханнесбурга. - В середине дня один из крупнейших перевозчиков в небе ЮАР Qatar Airways приостановил все полеты. В результате тысячи туристов и отдыхающих оказались в сложном положении, так как их рейсы отменены".

Первой о приостановке полетов в ЮАР объявила вечером 25 ноября Великобритания. Сейчас уже более 20 государств, включая два африканских - Сейшельские Острова и Маврикий - ввели запрет на полеты в Южно-Африканскую Республику. Пытающиеся выехать из ЮАР туристы в первую очередь используют самолеты африканских авиакомпаний, которые доставляют их в столицы других стран континента. Многие летят в Аддис-Абебу, Каир, Дакар. Между тем в посольстве РФ в ЮАР заявили в субботу ТАСС, что димписсия внимательно следит за складывающейся ситуацией. "Идет сбор и анализ информации", - заявил сотрудник посольства. Корреспонденту ТАСС стало известно только об одном случае с российским туристом, который в субботу не смог вылететь из ЮАР из-за того, что одна из европейских авиакомпаний аннулировала рейс. В результате россиянин принял решение добираться на машине до соседнего Мозамбика, откуда пытаться вылететь с пересадкой на родину. Точной информации о том, сколько сейчас находится в ЮАР иностранных туристов нет. Последние официальные данные относятся к августу 2021 года, когда в страну прибыли 269 тыс. туристов. По оценкам туроператоров, к началу ноября это число могло увеличиться до 400 тыс. Общественные настроения На текущий момент в магазинах столицы ЮАР Претории, которая расположена на территории Гаутенга, не ощущается нехватки продуктов и товаров. Однако некоторые покупатели уже начинают делать запасы на случай, если ситуация ухудшится. "За последние 48 часов люди стали больше у нас покупать, - заявила в субботу ТАСС менеджер крупной продуктовой сети "Вулворт". - Увеличился спрос на крупы, консервы и туалетную бумагу". Собеседник агентства отметила, что если будут введены новые ограничительные меры, включая запрет на передвижение транспорта и людей, то у торговых сетей есть соответствующий опыт, накопленный в период первой волны пандемии коронавируса весной 2020 года. "Мы четко знаем, как действовать, и нехватки продуктов в магазинах ЮАР не будет, - заметила она. - Тем более что страна полностью обеспечивает себя практически всеми видами пищевых товаров". Однако если в торговых сетях ЮАР сейчас в целом сохраняется спокойная ситуация, то туристический сектор настроен крайне пессимистически. "Наши надежды на восстановительный рост после трех волн коронавируса полностью рухнули, - заявил в субботу ТАСС управляющий одной из гостиниц Дурбана Мигель Фонтана. - Зарубежные туристы в массовом порядке аннулируют свои заказы, мы рискуем остаться с пустыми руками в наступающий летний сезон". Как заявила в субботу южноафриканский эксперт в области международного туризма Джилиан Сандерс, туристический бизнес ЮАР рискует потерять в текущем году более $5 млрд. "Из-за кризиса туристического сектора под угрозой в ЮАР находятся около 1 млн рабочих мест", - подчеркнула она. На туристический сектор приходится 7% ВВП ЮАР, и его обрушение грозит стране тяжелыми экономическими последствиями. Частично они уже начали проявляться в сильном падении за последние два дня обменного курса национальной валюты - ранда - по отношению к ведущим валютам. Темпы прироста больных Бегство туристов из ЮАР происходит на фоне быстрого роста числа новых заболевших COVID-19. Количество новых заболевших коронавирусом составило в ЮАР за последние сутки 3 220, сообщил в субботу Национальный институт инфекционных заболеваний (НИИЗ). В предыдущий день количество заболевших COVID-19 было 2 828. Наибольший прирост больных в столичной провинции Гаутенг - 2 629. НИИЗ не раскрывает, сколько среди новых заболевших тех, кто инфицирован омикрон-штаммом коронавируса. Согласно имеющимся здесь неофициальным данным, на утро пятницы в ЮАР насчитывалось не менее 150 носителей омикрон-штамма. На текущий день в стране госпитализированы 2 229 заболевших с диагнозом COVID-19.

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За минувшие сутки было проведено 34 880 ПЦР-тестов, доля их положительных результатов достигла 9,2%. Согласно принятой в ЮАР методике, доля положительных ПЦР-тестов выше 5% говорит о том, что эпидемиологическая ситуация вышла из-под контроля медицинских властей. Врачи сообщают, что большинство из поступающих в больницы ЮАР больных, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса, являются молодыми людьми. "Молодежь в возрасте от 20 до 30 лет поступает к нам с заболеваниями средней и тяжелой степени, - отметила Рудо Матива, руководитель отделения интенсивной терапии больницы Криса Хани Барагваната в городе Соуэто. - Некоторые из них нуждаются в экстренной интенсивной терапии". Матива не назвала сколько инфицированных омикрон-штаммом находятся в руководимом ею отделении, однако заметила, что большинство из них не прошли курс вакцинации от COVID-19. "Около 65% наших пациентов не имеют прививок от коронавируса, - заявила она. - Есть значительные опасения, что медицинские учреждения уже в ближайшее время столкнутся с мощным потоком заболевших, вызывая перегрузки в национальной системе здравоохранения". Ставка на вакцинацию Между тем в обществе активизировались сторонники тотальной вакцинации населения ЮАР. Так, национальный бизнес потребовал запретить тем жителям страны, которые не сделали прививки от коронавируса, посещать рестораны, кафе, а также пользоваться общественным транспортом. "Необходимо немедленно принять жесткие меры с тем, чтобы не допустить распространения нового омикрон-штамма коронавируса и последующего введения карантинных ограничений для бизнеса, - заявил в субботу ТАСС представитель Союза предпринимателей ЮАР (BUSA). - Следует как можно быстрее защитить торговые сети, предприятия общественного питания и транспорт от тех, кто проявляет в нынешних условиях безответственность и не желает делать прививки от коронавируса". В свою очередь глава BUSA Бонанг Мохале заявил, что в ЮАР должна быть введена обязательная вакцинация от COVID-19 для всех жителей.

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