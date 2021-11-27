Швейцария ввела карантин для пассажиров из пяти стран из-за омикрон-штамма

ЖЕНЕВА, 27 ноября. /ТАСС/. Швейцария включила Великобританию, Египет, Малави, Нидерланды и Чехию в список стран и территорий, по прибытии из которых требуется проходить обязательный 10-дневный карантин в связи с предполагаемым или обнаруженным в них новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщило в субботу федеральное управление здравоохранения в своем Twitter.

"Лица, въезжающие в Швейцарию [из этих стран], должны предъявлять при посадке на самолет и при въезде в Швейцарию отрицательный результат теста на COVID-19 и проходить 10-дневный карантин", - отметили в ведомстве.

Список насчитывает теперь 15 государств и территорий. Помимо пяти включенных в него в субботу стран, в нем значатся Бельгия, Ботсвана, Гонконг, Зимбабве, Израиль, Лесото, Мозамбик, Намибия, Эсватини и ЮАР.

В пятницу швейцарские власти ввели запрет на неопределенный срок на прямые авиарейсы из стран юга Африки в связи с обнаружением нового штамма коронавируса В. 1.1.529, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отнесла к категории "вариантов, вызывающих обеспокоенность". Въезд в Швейцарию из государств, где обнаружен омикрон-штамм, временно запрещен для лиц, которые не являются швейцарскими гражданами или не имеют вида на жительство в Шенгенской зоне.

Те, кому разрешен въезд, включая швейцарских граждан, обязаны предъявлять отрицательный результат теста на COVID-19 и проходить 10-дневный карантин даже в том случае, если они полностью вакцинированы от коронавируса или переболели ковидом. В Берне подчеркнули, что для поездки из аэропорта к месту назначения прибывшие не должны пользоваться общественным транспортом. Власти предупредили также, что обязанность предъявлять ПЦР-тест и проходить в Швейцарии 10-дневный карантин будет распространена на пассажиров из всех стран, где в будущем будет обнаружен омикрон-вариант.

ВОЗ в пятницу обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В ее заявлении говорилось, что у этой разновидности коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению. В качестве меры предосторожности ряд стран объявили о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки.