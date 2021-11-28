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Пандемия COVID-19

В Австралии подозревают первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон"

Расследование проводится в отношении двух человек, прилетевших в страну из ЮАР

СИДНЕЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Власти штата Новый Южный Уэльс подозревают первые в стране случаи инфицирования человека новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении министерства здравоохранения региона.

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Как отмечают в Минздраве, расследование проводится в отношении двух человек, прилетевших в Австралию из ЮАР вечером в субботу. Точный результат их анализов будет известен через несколько дней после проведения дополнительных тестов в Сиднее. "Другие пассажиры рейса, перевозившего 14 пассажиров из африканских стран, где было зафиксировано распространение нового штамма коронавируса, могли близко контактировать с зараженными. Им предписано немедленно пройти тестирования и принять меры к изоляции на 14 дней", - указано в заявлении ведомства.

С 27 ноября Австралия ограничила авиасообщение с Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, Сейшельских островов, Эсватини и ЮАР из-за распространения в этих странах новой мутации коронавируса. Въезд из этих государств разрешен только австралийским гражданам и владельцам вида на жительство в стране, которые после приезда должны пройти двухнедельный карантин в государственном изоляторе в Ховард-Спрингс (Северная территория) под наблюдением врачей.

Теги
АвстралияПандемия COVID-19
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