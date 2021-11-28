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Пандемия COVID-19

Власти Ирана приостанавливают авиасообщение с семью странами Африки из-за омикрон-штамма

Среди них ЮАР, Мозамбик, Намибия, Зимбабве, Ботсвана, Лесото и Эсватини

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Организация гражданской авиации Ирана приостанавливает авиасообщение с семью африканскими странами из-за обнаружения на юге континента нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства на своем сайте.

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"Въезд [в Иран] пассажирам из таких стран, как ЮАР, Мозамбик, Намибия, Зимбабве, Ботсвана, Лесото и Эсватини, будет запрещен", - говорится в сообщении.

В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки. О подозрении на первые случаи заражения омикрон-штаммом в субботу сообщили власти Нидерландов, Чехии, Австрии. Случаи инфицирования были подтверждены в Бельгии, Гонконге, Израиле, Германии, Великобритании и Италии.

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ИранПандемия COVID-19
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