WP назвала Маска одним из самых популярных в России иностранцев

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск является одним из наиболее популярных в РФ иностранных деятелей. Такое мнение приводится в статье, опубликованной в субботу в электронной версии газеты The Washington Post.

"Маск - это редкая фигура, пользующаяся почти всеобщей популярностью в стране, которую нелегко впечатлить, особенно чужакам. Но почему? Некоторые говорят, что причиной являются его авантюры в освоении космоса, эта тема для россиян связана с ностальгией по советским временам", - утверждается в материале. По версии издания, Маск, "вероятно, является самой любимой в России иностранной персоной".

В публикации отмечается, что Маск, возглавляющий американские компании Tesla и SpaceX, в начале текущего года в публикации в Twitter упомянул официальный аккаунт Кремля, пригласив президента РФ Владимира Путина поговорить в голосовой соцсети Clubhouse. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тогда не исключил, что встреча Путина и Маска может состояться, уточнив, что подготовку к этому пока не ведут.

"Хотя встречу Путина и Маска сейчас не готовят, и она, конечно, не пройдет в Clubhouse, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил The Washington Post, что Москва искренне заинтересована", - говорится в статье. "Путин проявляет большой интерес к теме технологий, инноваций и передовых идей, и мы убеждены, что в этой области есть много чрезвычайно интересных для него тем для обсуждения с Маском, - приводятся в материале слова Пескова на английском. - Президент очень высоко ценит возможность пообщаться с такими передовыми людьми".

По оценке газеты, "многие россияне считают историю Маска, который иммигрировал в США из ЮАР и добился успеха, вдохновляющей". Издание также констатирует, что в интернете пользуются большой популярностью изначально русскоязычные шутки о необычных изобретениях с фразой: "Как тебе такое, Илон Маск?" Предприниматель отмечал, что ему нравятся эти шутки.

Как напоминает газета, Маск в мае по приглашению российской стороны принял участие в российском просветительском марафоне "Новое знание". Он тогда подчеркнул, что в "России много таланта и энергии", а также выразил надежду на то, что "эта энергия сохранится в России в будущем".