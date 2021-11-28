Власти ЮАР выбрали осторожный вариант противодействия омикрон-штамму коронавируса

ПРЕТОРИЯ, 28 ноября. /ТАСС/. Правительство ЮАР приняло решение не вводить новые карантинные меры в связи с появлением в стране омикрон-штамма коронавируса. Об этом объявил в воскресенье президент ЮАР Сирил Рамапоса в обращении к нации.

Рамапоса призвал всех тех граждан ЮАР, которые еще не сделали прививку, срочно пойти и получить вакцину. "Вакцина от COVID-19 продемонстрировала свою эффективность, она является главным оружием в борьбе с коронавирусом", - подчеркнул он. Президент отметил, что сейчас в правительстве идет подготовка положения об обязательной вакцинации для ряда профессий и общественных мест. "Когда все вопросы будут согласованы, то правительство примет соответствующее решение", - добавил он.

"Регистрируемые сейчас новые случаи COVID-19 в провинции Гаутенг вызваны омикрон-штаммом, - сказал Рамапоса. - Этот вирус уже проник и в другие регионы страны. Мы еще мало что знаем о данном штамме, однако не стоит поддаваться панике. У нас есть мощное оружие против коронавируса - это вакцина".

"Пока не будут получены научные данные о том, насколько опасен омикрон-штамм, мы не станем спешить с введением мер, способных негативно сказаться на экономике и повседневной жизни людей", - подчеркнул глава государства. При этом он сообщил, что большинство заболевших за последние дни в провинции Гаутенг инфицированы омикрон-штаммом.

Южноафриканские ученые сейчас круглосуточно ведут свои исследования омикрон-штамма коронавируса с тем, чтобы как можно скорее узнать все его особенности, заявил в воскресенье ТАСС официальный представитель Минздрава ЮАР Фостер Мохале. "Южноафриканские ученые первыми сумели в текущем месяце идентифицировать новый штамм, который затем получил название "омикрон", - отметил он. - Сейчас ведутся круглосуточные исследования его особенностей с тем, чтобы лучше понимать биологическую природу вируса и способность к заражению".

Омикрон-штамм был обнаружен в ЮАР в одной из лабораторий по обработке ПЦР-тестов. Ее научный коллектив был озадачен тем, что в нескольких университетах провинции Гаутенг, на территории которой расположена столица Претория и мегаполис Йоханнесбург, неожиданно появились изолированные кластеры инфицированных коронавирусом. В ходе соответствующих исследований было установлено, что ПЦР-тесты регулярно не находят у этих больных одну из ключевых генетических цепей.

В ходе целевых исследований были изучены образцы, взятые у пациентов в период с 14 по 16 ноября. Первый случай заражения омикрон-штаммом был выявлен в ЮАР 23 ноября. Выводы лаборатории были переданы медицинским наблюдающим властям, которые после серии проверок убедились, что речь идет о новом возбудителе коронавируса, и проинформировали об этом правительство страны.

Согласно выводам южноафриканских ученых, омикрон-штамм появился в организме человека с ослабленным иммунитетом. Попав в недостаточно защищенную среду, вирус смог несколько раз измениться. Этот факт может свидетельствовать о том, что иммунная система здорового человека способна быстро подавлять действие данного штамма вируса.

Мир дует на воду?

После первых тревожных заявлений ученых-вирусологов о необычайной угрозе со стороны омикрон-штамма начали звучать мнения лечащих врачей, которые работают с пациентами. "Пока мы не видим на практике ту повышенную опасность нового варианта вируса для здоровья человека, о которой в первые дни говорили теоретики в области вирусологии, - заявила в воскресенье ТАСС председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе, которая занимается врачебной практикой в пригороде Претории. - Около десяти дней назад ко мне стали приходить больные с жалобами на предельную усталость и угнетенность, а также на сильную головную боль. Только у одного или двоих была несколько повышенная температура тела и болело горло. Люди приходили на второй или третий день плохого самочувствия. При этом никто из них даже не думал, что мог заразиться коронавирусом, так как обычных для COVID-19 симптомов не было. Однако проведенные тесты показали, что у них коронавирус, вызванный новым штаммом, который затем получил название "омикрон". При этом оказалось, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови".

Кутзе отметила, что никто из тех ее пациентов, у кого был выявлен омикрон-штамм коронавируса, не был госпитализирован. "Инфицированным омикрон-штаммом не нужен больничный уход и кислород, - подчеркнула она. - Выздоровление у обратившихся ко мне за помощью наступало через два-три дня. Все это время они проводили дома". Председатель Медицинской ассоциации ЮАР сообщила, что и ее коллеги, которые проводят прием больных, также сталкиваются с аналогичным течением ковида, вызванного омикрон-штаммом.

Мнения о том, что новый омикрон-штамм коронавируса не так опасен для человека, как первоначально считали некоторые специалисты, разделяет и исполнительный директор Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ) ЮАР Адриан Пурен. "Резкий рост в последние несколько недель в ЮАР числа новых заболевших COVID-19, что вызвано появлением омикрон-штамма, не привел к значительному увеличению количества госпитализированных с коронавирусом, - заявил он в воскресенье. - Это очень хороший признак". По его словам, в ЮАР также на низком уровне уже в течение месяца сохраняется смертность от COVID-19. Так, накануне от коронавирусной инфекции в стране умерли восемь человек.

Предусмотрительность не помешает

Пока не ясны все особенности омикрон-штамма, лучшим способом действий является предельная осторожность. "На данный момент посольство РФ в ЮАР рекомендует прежде всего находящимся в стране российским туристам и отдыхающим сохранять спокойствие, - заявил ТАСС представитель российской дипмиссии. - При наличии возможности им следует приобретать билеты и вылететь из страны".

Представитель посольства отметил, что созданы и работают специальные телеграм-каналы для оперативного информирования граждан РФ о складывающейся в ЮАР ситуации, в том числе даются рекомендации относительно необходимых действий. Посольство РФ в Претории и Генеральное консульство РФ в Кейптауне внимательно следят за ситуацией с распространением омикрон-штамма.

Точной информации о том, сколько российских туристов находятся сейчас в ЮАР, нет. Речь может идти о нескольких сотнях, заявили ТАСС в одном из туристических агентств в Претории. Прямых регулярных авиарейсов между городами России и ЮАР нет. Туристы добираются на юг Африки с пересадкой. Однако с 25 ноября многие авиакомпании приостановили полеты в ЮАР и соседние африканские страны. "Тем не менее авиакомпании африканских стран, за исключением Маврикия и Сейшельских Островов, не прекращали полеты в ЮАР, - заявили ТАСС в турагентстве. - В результате желающие могут при наличии билетов вылететь в такие крупные транзитные центры, как Каир, Аддис-Абеба или Дакар, а оттуда добраться домой".

При этом ЮАР начала вывозить своих граждан из островного государства Маврикий, которое приостановило накануне воздушное сообщение со странами на юге Африки.

Просто нет времени

Рядовые граждане ЮАР больше заняты поисками выгодных покупок в заключительные дни распродаж, нежели заботами, связанными с неожиданным появлением в стране омикрон-штамма коронавируса. В этом в воскресенье убедился корреспондент ТАСС, побывавший в огромном торговом центре в Фейри-глен на востоке Претории.

"Думать о неизвестном у меня просто нет времени, - сказал стоявший в очереди за кроссовками сотрудник страховой компании Бонгани Дладла. - Сейчас завершается сезон распродаж и есть возможность приобрести хорошие вещи за низкую цену. Это для меня сейчас важнее, чем читать и размышлять о том, как поведет себя COVID-19".

Его мнение разделили около десятка людей, которые стояли в очереди у входа в спортивный магазин. Покупателей пускали по одному: человек вышел - другой зашел. Каждый был в маске, а также обязательно протирал при входе руки санитайзером.

"Пока еще ничего неизвестно о характере нового вируса, - сказал в свою очередь молодой человек, который оказался сотрудником находящейся недалеко крупной больницы "Вилджерс". - У нас врачи говорят, что омикрон-штамм больше походит на простуду, а не на настоящий коронавирус. В нашей больнице есть отделение для пациентов с коронавирусом, однако там их сейчас мало, не сравнить с первой волной весны-лета 2020 года".

В воскресенье в ТЦ в Фейри-глен люди в основном интересовались спортивными товарами и продуктами. Однако ажиотажного спроса на последние не было. Жители ЮАР, отличающиеся в своем большинстве легким характером, были заняты своими повседневными делами, будто бы многочисленные и пугающие статьи по поводу омикрон-штамма в СМИ и социальных сетях их не касаются, словно новости с другой планеты.