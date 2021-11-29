В Архангельске восстановили теплоснабжение жилых домов после аварии

ТАСС, 29 ноября. Аварийные бригады восстановили теплоснабжение в 79 жилых домах Ломоносовского округа Архангельска, нарушенное накануне из-за повреждения на теплотрассе. Об этом в понедельник сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Ремонтные работы закончены. В 01:40 задвижки открыты, происходит заполнение системы и поднятие давления до рабочего. Теплоснабжение в Ломоносовском округе восстановлено", - говорится в сообщении.

Теплоснабжение 79 жилых домов было ограничено накануне днем. Специалисты обнаружили повреждение на магистрали Ду-400 на теплосетях, после чего приступили к ремонтным работам.