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В Архангельске восстановили теплоснабжение жилых домов после аварии

Без отопления ранее находились 79 домов

ТАСС, 29 ноября. Аварийные бригады восстановили теплоснабжение в 79 жилых домах Ломоносовского округа Архангельска, нарушенное накануне из-за повреждения на теплотрассе. Об этом в понедельник сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Ремонтные работы закончены. В 01:40 задвижки открыты, происходит заполнение системы и поднятие давления до рабочего. Теплоснабжение в Ломоносовском округе восстановлено", - говорится в сообщении.

Теплоснабжение 79 жилых домов было ограничено накануне днем. Специалисты обнаружили повреждение на магистрали Ду-400 на теплосетях, после чего приступили к ремонтным работам.

Теги
РоссияАрхангельская область
Пандемия COVID-19
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