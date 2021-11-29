В Приморье ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Приморья ввели в регионе обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет. Об этом в понедельник сообщается на сайте регионального правительства.

"Более 780 тыс. жителей Приморья привились от новой коронавирусной инфекции. Обязательной вакцинации теперь подлежат граждане в возрасте 60 лет и старше. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач края Татьяна Детковская", - говорится в сообщении.

Первым компонентом или однокомпонентной вакциной гражданам 60 лет и старше необходимо привиться до 25 декабря, вторым - до 25 января. В противном случае они могут быть отстранены от работы либо переведены на дистанционный режим.

"В структуре заболеваемости COVID-19 лица 60 лет и старше составили 23,5%. Среди умерших от коронавируса 74% - также граждане этой возрастной группы. При этом охват их вакцинацией составляет 28,5%", - отметила Детковская, слова которой приводятся на сайте правительства региона.

План по вакцинации в регионе выполнен на 65%. Первую прививку от коронавируса сделал 780 581 человек. "Непростую ситуацию усложняет выявленный на прошлой неделе вирус гриппа. С начала октября и за последние четыре недели заболеваемость увеличилась на 55,1%", - отметила глава территориального управления Роспотребнадзора.

В Приморье по постановлению Роспотребнадзора обязательная вакцинация от коронавируса введена для граждан, работающих в таких сферах, как образование, здравоохранение, социальная защита, транспорт, культура, торговля, общественное питание. С начала пандемии в регионе выявлено 87 555 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 75 356 человек, умерли 1 397 пациентов.