В Кузбассе по поручению генпрокурора открыли мобильную приемную в связи с аварией на шахте

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Прокуратура по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова открыла мобильную приемную прокурора Кемеровской области по вопросам нарушений правил безопасности в связи с аварией на шахте "Листвяжная". Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Генпрокуратуры.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Во исполнение поручений генерального прокурора РФ Игоря Краснова в связи с трагедией на шахте "Листвяжная" организована мобильная приемная прокурора Кемеровской области - Кузбасса", - сообщили в ведомстве.

В рамках работы мобильной приемной в прокуратурах городов Анжеро-Судженск, Белово, Березовский, Гурьевск, Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, Междуреченск, Мыска, Новокузнецк, Осинники, Прокопьевск, Беловский Ленинск-Кузнецкого, Новокузнецкого и Прокопьевского районов прокуроры проводят прием граждан по вопросам нарушений правил промышленной безопасности и охраны труда на угледобывающих предприятиях.

Телефоны и адреса прокуратур городов и районов размещены на официальном сайте прокуратуры области. Граждане также могут направить обращение через официальный сайт областной прокуратуры в разделе "Обращение в прокуратуру". Информация с номерами телефонов горячих линий прокуратуры Кемеровской области и Кемеровской межрайонной прокуратуры по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли дополнительно будет размещена на всех угледобывающих предприятиях региона.