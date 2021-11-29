{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Умер Александр Градский

На доме Александра Градского в его родном городе Копейске установят мемориальную доску

Власти города также проработают другие варианты сохранения памяти о нем

ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Копейска (Челябинская область) приняли решение установить мемориальную доску на доме, где родился народный артист России Александр Градский.

На эту тему
Биография Александра Градского
Биография Александра Градского

Также проработают другие варианты сохранения памяти о нем, сообщили ТАСС в руководстве городской администрации.

Народный артист РФ Александр Градский умер в воскресенье на 73-м году жизни.

"Глава сегодня на аппаратном совещании дал поручение проработать вопрос увековечивания памяти Александра Градского. Речь идет о сквере, улице, конкурсе его имени и других идеях. Мемориальная доска на доме, где он родился, будет установлена", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияЧелябинская областьГрадский, Александр БорисовичУмер Александр Градский
В Татарстане объявили штормовое предупреждение
Ожидается сильный южный ветер со скоростью 10-15 м/с
Читать полностью