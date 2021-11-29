На доме Александра Градского в его родном городе Копейске установят мемориальную доску

ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Копейска (Челябинская область) приняли решение установить мемориальную доску на доме, где родился народный артист России Александр Градский.

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Также проработают другие варианты сохранения памяти о нем, сообщили ТАСС в руководстве городской администрации.

Народный артист РФ Александр Градский умер в воскресенье на 73-м году жизни.

"Глава сегодня на аппаратном совещании дал поручение проработать вопрос увековечивания памяти Александра Градского. Речь идет о сквере, улице, конкурсе его имени и других идеях. Мемориальная доска на доме, где он родился, будет установлена", - сказал собеседник агентства.