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Дело Ивана Голунова

Суд 8 декабря рассмотрит жалобу на приговор экс-полицейским, сфабриковавшим дело Голунова

Заседание перенесли с 29 ноября из-за отсутствия адвоката одного из подсудимых

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции перенес на 8 декабря рассмотрение жалобы на приговор бывшим сотрудникам полиции, осужденным за незаконное задержание и фальсификацию дела журналиста Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы потерпевшего.

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"Судебное заседание по рассмотрению апелляционных жалоб бывших сотрудников УВД ЗАО по делу Голунова переносится на 14:30 мск 8 декабря", - сказал адвокат. В пресс-службе суда уточнили, что заседание пройдет в закрытом режиме из-за того, что в деле имеются материалы под грифом "секретно".

Приговор был обжалован осужденными и их защитниками. В понедельник заседание не состоялось из-за отсутствия адвоката одного из подсудимых.

Дело Голунова

6 июня 2019 года журналист интернет-издания "Медуза" Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков и впоследствии помещен под домашний арест. Через три дня после начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден, все обвинения с него были сняты. Из МВД были уволены пять полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Пучков. 19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунов был признан потерпевшим по этому делу.

Басманный суд Москвы 30 января 2020 года арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Они обвинялись в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы. По версии СК, оперативные сотрудники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения. В итоге суд приговорил Ляховца к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима, Уметбаев, Феофанов и Сергалиев получили по 8 лет колонии, Денис Коновалов - 5 лет. Также суд лишил бывших полицейских специальных званий и запретил им занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на сроки до 5 лет. Гражданский иск Голунова в размере 5 млн рублей суд удовлетворил полностью и распределил поровну между осужденными.

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