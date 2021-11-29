Власти Египта не подтверждают информацию о выявлении зараженных омикрон-штаммом в стране

КАИР, 29 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения и народонаселения Египта официально не подтверждает информацию о выявлении зараженных омикрон-штаммом нового коронавируса в стране. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минздрава Хусам Абдель Гаффар.

По его словам, все прибывшие из ЮАР пассажиры прошли тестирование на коронавирус, и у них отрицательные результаты.

Ранее источники в международном аэропорту Каира сообщили ТАСС о выявлении первого случая заражения омикрон-штаммом коронавируса у пассажира, прибывшего рейсом из ЮАР. По информации собеседника агентства, гражданин Египта с заражением штаммом "омикрон" прибыл из ЮАР через Эфиопию. Источник добавил, что из аэропорта заболевшего сразу отвезли в один из столичных карантинных госпиталей.

В воскресенье египетские власти официально заявили об отсутствии на территории страны случаев инфицирования новым штаммом. Тем не менее во всех аэропортах и пограничных портах были ужесточены санитарные меры, у прибывающих из ЮАР, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии и Эсватини в обязательном порядке берется экспресс-тест на ковид. Кроме того, в пятницу Каир объявил о приостановке авиасообщения с ЮАР из-за распространения там нового штамма коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.