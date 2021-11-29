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ЧП на шахте "Листвяжная"

"Красный крест" собрал более 31 млн рублей для семей погибших в "Листвяжной"

Специальная комиссия решит как распределить деньги

КЕМЕРОВО, 29 ноября. /ТАСС/. Российский красный крест, открывший ранее совместно с правительством Кузбасса специальный счет для помощи семьям погибших при взрыве в шахте "Листвяжная" горняков, собрал за первые дни более 31 млн рублей. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе организации.

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"Российский красный крест, Сбер и правительство Кемеровской области продолжают сбор средств для оказания адресной помощи пострадавшим и семьям погибших при аварии на шахте в Кемеровской области. В настоящее время собрано более 31 млн рублей", - рассказали в организации.

Как пояснили в Российском красном кресте, для распределения средств создадут специальную комиссию с участием региональных властей. Она будет распределять собранную сумму исходя из конкретных запросов родственников шахтеров. Сбор средств продолжается, перечислить их можно через приложение "Сбербанк.Онлайн", банкоматы, терминалы и офисы банка или сайт redcross.ru, уточнили в пресс-службе Российского красного креста. Комиссия за перевод не взимается.

Теги
РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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