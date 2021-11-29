МВД просит продлить арест экс-замминистра Раковой и ее мужу по делу о мошенничестве

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Следствие просит продлить арест бывшей замглавы Минпросвещения Марине Раковой и ее гражданскому супругу по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство следователей МВД.

"В суд поступило ходатайство органов следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Раковой и Стеценко", - сообщили агентству в суде, отметив, что дата рассмотрения этого ходатайства пока неизвестна.

Уголовное дело, по которому проходят Ракова и ее муж, возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу были арестованы, кроме экс-замглавы Минпросвещения, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, ректор "Шанинки" Сергей Зуев. Они содержатся под стражей, никто из них вину не признает. Еще одним фигурантом дела стала исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Она признала свою вину в хищении денег и была переведена под домашний арест.