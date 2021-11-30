Как жить экологично в очень маленьком городе? Какие действия полезны, а какие — нет?

Или в дачном поселке, сельской местности? Куда сдавать отходы? Что, если их нигде не принимают? Мы создали подробную инструкцию

В больших городах довольно развита среда, чтобы вести экологичный образ жизни. Контейнеры для раздельного сбора отходов стоят у привычных мусорных баков, в супермаркете через дорогу дают баллы за сдачу использованных батареек, в некоторых кофейнях — скидку, если приходите со своей кружкой. Экоактивисты предлагают забрать из дома те отходы, которые трудно куда-то донести. Другое дело, когда вы живете там, где негде сдать батарейки, лампочки и пластик. Как и нужно ли в таком случае придерживаться экопривычек? Вместе с экспертом по обращению с отходами "Раздельного сбора" и инженером-экологом Антоном Ястребцевым мы составили инструкцию. Первое. Узнайте, что организовано в вашем городе или близко к вам Посмотреть, какие экологические активности есть в вашем городе, можно на сайте "Раздельный сбор". Там указано, что и где принимают, в каких магазинах можно купить товары без упаковки, кто проводит экоакции в вашем районе. Здесь карта пунктов приема вторсырья по всей России. Судя по ней, в небольших городах есть минимальная инфраструктура для экологических привычек. "На картах есть местные сообщества, которые занимаются экологическими вопросами. Даже если активисты проводят субботники, они точно знают, куда обратиться за вывозом отходов", — говорит Анна Смирнова, эксперт по обращению с отходами в организации "Раздельный сбор". Второе. Уточните, чем может помочь ваша управляющая компания

Спецпроект на тему Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

За сбор и утилизацию некоторых отходов отвечает ваша управляющая компания. Можно позвонить туда и узнать, как быть со скопившимися батарейками и лампочками. "Возьмем опасные отходы: люминесцентные лампы, батарейки и так далее. Ответственность за обращение с такими отходами по закону лежит на управляющих организациях жилого комплекса, коттеджного поселка или садового товарищества. В частном секторе за это отвечают органы муниципального управления. То, что органы управления в маленьких деревнях не хотят брать на себя эту задачу, — это другой вопрос. Но они обязаны это делать, обращение с опасными отходами входит в коммунальные тарифы, управляющие компании должны получать с жителей деньги и организовывать их утилизацию", — продолжает Анна Смирнова. Третье. Определитесь, что вы можете делать самостоятельно Даже в очень маленьком городе или деревне, где нет или мало пунктов приема отходов, нет экоакций, есть действия, которые будут полезны. "Экопривычки — это следование принципам 3R: reduce — потребляй меньше; reuse — повторно используй; recycle — переработай. Чтобы им следовать, как минимум первым двум, не обязательно жить в большом городе с инфраструктурой", — говорит Антон Ястребцев, эколог. То есть стоит сразу обратить внимание на то, как можно образовывать поменьше мусора. "В этом году мы рассматривали то, как обращаются с отходами в садоводствах Ленобласти. Во многих дачных кооперативах принято компостирование пищевых отходов. Для частного сектора — это самое важное, что можно сделать. В нашем мусорном ведре — 30–45% пищевых отходов, они портят и загрязняют другие отходы. Если добиться того, чтобы пищевка не портила другой мусор, дальше работа с ним идет веселее", — продолжает Анна Смирнова. Здесь подробная инструкция по компостированию. "Если нет дачи, где можно применить компост, нельзя просто выбрасывать его в поле. Нужно выкопать ямку и закопать его в ближайшем лесу, тем самым улучшая свойства почвы", — добавляет Антон Ястребцев. Четвертое. Объединитесь с соседями

Спецпроект на тему Раздельный сбор мусора: быть или не быть в России Зарубежный опыт и перспективы практической реализации в нашей стране

"Почти везде, даже в небольших городах, есть раздельный сбор макулатуры, металла, но не у населения, а у юрлиц. Есть заготовительные компании, которые работают с отходами. Некоторые принимают отходы от населения. Если нет — можно объединиться с другими жителями. Именно с такой инициативы начались наши акции десять лет назад. Заготовительные компании Санкт-Петербурга не брали маленькие партии отходов от нескольких человек. Тогда люди объединились, собрали большую партию, отправили на переработку. Так, год за годом мы доказывали заготовителям, что вторсырье от населения может быть таким же ликвидным, как и от юридических лиц — производств", — приводит пример Анна Смирнова. Пятое. Старайтесь покупать товары без упаковки… "Покупка локальных товаров и товаров на развес — это поддержка местных производителей. Берите овощи и фрукты в свою тару, тогда не нужно думать, куда девать пакетики. Что касается других типов отходов, которые образуются, то в частном секторе почти нет отходов бумаги и картона — это идет на растопку. Во многих населенных пунктах есть сбор металла и крупной техники. Проблемы возникают на этапе сбора пластиковой упаковки и стекла", — говорит Анна Смирнова. …или в той упаковке, которую легче перерабатывать... Самый востребованный пластик на рынке вторсырья: ПЭТ-бутылки с маркировкой 1;

ПНД-флаконы с маркировкой 2;

полиэтиленовые пакеты с маркировкой 4 или 2. "Это вторсырье легче всего пристроить на переработку. Его, скорее всего, принимают заготовительные компании, которые работают с юрлицами", — добавляет она.



Все фракции бытовых отходов, которые подлежат переработке, хорошо описаны на сайте "Собиратора". …или в большой упаковке Без каких-то товаров в промышленной упаковке не обойтись. Выбирайте объем побольше, чтобы реже покупать и выбрасывать упаковку. Например, большой стиральный порошок, шампунь, моющее средство. Шестое. Не совершайте псевдополезных действий "Есть такое явление, как гринвошинг, — это коммерческая уловка, когда компания пытается создать себе "зеленый" имидж и повысить продажи, не являясь при этом экоориентированной. Нужно подходить с точки зрения здравого смысла, самим вникать и разбираться в этих вопросах. В области одноразовой упаковки и посуды, продуктов питания это очень распространено. На приставку "эко" ориентироваться нельзя", — говорит Антон Ястребцев. Ниже примеры гринвошинга.

Бумажные пакеты не лучше полиэтиленовых. "Вопрос в том, что с ними происходит после использования. Если они будут переданы на утилизацию — да, может быть, это, с одной стороны, и экологичнее. Но нужно понимать, что на производство бумажного пакета потребовалось дерево и очень много воды. Идеальный вариант — многоразовая сумка", — говорит Анна Смирнова. Одноразовое не может быть "экологичным". "Бумажный стаканчик, бумажная трубочка не лучше, чем пластиковые. В июле в Европе запрещено использование нескольких пластиковых изделий — трубочек для напитков, ушных палочек и прочих мелких одноразовых вещей. Это тоже гринвошинг". У биоразлагаемой посуды есть свои нюансы. "Чтобы что-то разложилось органически — нужно создать для этого условия. Если на пакете написано, что он биоразлагаемый, то, чтобы ему разложиться в указанные два-четыре месяца, нужны определенная температура, влажность. Если мы выбрасываем его со смешанными отходами на полигон — там невозможно такие условия организовать. Даже если закапывать под кустик — не будет таких условий, которые позволят ему полностью разложиться. А если мы будет пробовать сдавать такие пакеты на переработку, то их органические добавки будут портить партию вторсырья. Таким образом маркетологи играют на нашей плохой осведомленности", — добавляет Анна Смирнова. На упаковке может быть написано "эко" или "био", но это не так. Иногда так пишут на упаковках, у которых нет никаких подтверждающих сертификатов. Свериться со списком маркировок можно на сайте "Листок жизни". А еще есть мобильное приложение Ecolabel Guide, которое распознает настоящие экомаркировки на упаковках. Седьмое. Выбирайте многоразовые предметы быта Это универсальные правила. Пусть у вас будут: своя кружка для напитков навынос;

своя бутылка;

фильтр для воды, чтобы не покупать воду в бутылках и канистрах;

многоразовые бахилы;

многоразовые сумки под фрукты и овощи;

многоразовые средства гигиены: менструальные чаши, многоразовые подгузники и т.д. "В маленьком городе самое трудное даже не то, что почти нет контейнеров, где можно сдать пластик или старые вещи, а то, что тебя все время не понимают. Прихожу в кофейню и прошу мне сделать кофе в мою кружку — мне отвечают, что так не принято. Мне приходится объяснять. Прихожу на рынок за овощами, прошу не класть их в пакет, мне все равно кладут, говорят: "он же бесплатный". Хотя я обычно думаю, что, значит, я выполняю такую миссию, рассказываю про экологические привычки, вдруг кто-то начнет делать так же", — рассказывает Анастасия Иванова из Пятигорска, население города — чуть больше 100 тыс. человек. Восьмое. Продавайте, дарите или используйте иначе старые вещи