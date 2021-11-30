Синоптики предупредили о смещении циклона из Приморья на Татарский пролив

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. /ТАСС/. Циклон, который принес в Приморье сильный снег и усиление ветра до 38 метров в секунду, днем 1 декабря переместится на Татарский пролив, снегопады в крае начнут ослабевать, сообщила во вторник пресс-служба Примгидромета.

Согласно прогнозу, на большей территории Приморского края днем 30 ноября и ночью 1 декабря пройдет снег, наиболее интенсивный в южной половине. На юго-востоке днем во вторник снег будет идти вперемешку с дождем, в отдельных районах снегопады сопроводит гололед. В континентальной части усилится ветер до 18-23 м/с, утром и днем 1 декабря на востоке порывами до 25-27 м/с. На побережье ветер 25-32 м/с, на мысах побережья порывы до 35-38 м/с. При усилении ветра ожидается метель, снежные заносы.

"На край начал оказывать влияние очередной активный южный циклон. <...> Днем 1 декабря циклон переместится на Татарский пролив. Снегопады в Приморском крае начнут ослабевать, но сохранится сильный ветер и метели", - говорится в сообщении.

Сейчас циклон проходит север Корейского полуострова, днем переместится к южному побережью Приморья. Во Владивостоке утром во вторник начался сильный снег, днем постепенно ветер усилится до штормового и похолодает до 2-6 градусов мороза.

В крае действует штормовое предупреждение, во Владивостоке введен режим повышенной готовности. Школы города переведены на дистанционное обучение, ДВФУ также ввел во вторник режим дистанционного обучения. В городе запрещены въезд и движение большегрузных машин, закрыт самый крутой спуск в городе на улице Капитана Шефнера, дороги с 4:00 обрабатывают противогололедными реагентами. Тем не менее, во Владивостоке образовываются пробки, также движение затрудняют аварии.