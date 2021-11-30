Родные простятся с режиссером Владимиром Наумовым в узком кругу

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Родные народного артиста СССР, режиссера, создателя фильмов "Тегеран-43" и "Бег" Владимира Наумова, умершего в возрасте 93 лет, решили провести прощание в узком кругу. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в окружении семьи.

"Прощание, по предварительной информации, пройдет в ближайшее время в узком семейном кругу", - сказал собеседник агентства, не уточнив точную дату. Также решается вопрос о месте и дате похорон. Вдова Владимира Наумова народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова и его дочь, тоже режиссер, Наталья Наумова с прессой не общаются.

Наумов родился 6 декабря 1927 года. В 1951 году окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. В студенческие годы был ассистентом Игоря Савченко на съемках фильма "Третий удар" (1948), в котором дебютировал как киноактер. После смерти Савченко вместе с режиссером Александром Аловым завершил его картину "Тарас Шевченко". С этого момента началось творческое сотрудничество Наумова и Алова. Среди совместных работ - "Старая крепость", "Павел Корчагин", "Как закалялась сталь", "Ветер". Наиболее известные работы этого режиссерского дуэта - "Бег" по мотивам произведений Михаила Булгакова (1970) и "Тегеран-43" (1980, СССР - Швейцария - Франция).

Наумов также снял фильмы "Выбор", "Закон", "Десять лет без права переписки", "Белый праздник" по мотивам повести Тонино Гуэрра "Сто птиц", "Часы без стрелок", "Джоконда на асфальте". Несколько раз Наумов играл в кино. Являлся членом Союза кинематографистов РФ и Европейской киноакадемии.