В Татарстане полиция задержала организаторов и участников дискотеки без QR-кодов

КАЗАНЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Более 50 человек задержали полицейские в Нижнекамске в связи с нарушением режима QR-кодов на частной нелегальной дискотеке. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе МВД Татарстана во вторник.

По данным МВД, трое жителей Нижнекамска организовали платную дискотеку в частном доме, на которую можно было пройти без предъявления QR-кода.

"Всего в доме присутствовали 54 человека, 22 из которых несовершеннолетние, все они были доставлены в Управление МВД России по Нижнекамскому району", - сообщили в МВД.

В отношении организаторов составлены протоколы по статье "невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения", а в отношении родителей несовершеннолетних - "несоблюдение требований к обеспечению мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей и их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию".

Административные материалы по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения были составлены также на 10 несовершеннолетних участников вечеринки.

Ограничения в регионе

В Татарстане с 11 октября введены дополнительные ограничения из-за эпидемиологической ситуации. В частности, посещение торговых центров возможно только при предъявлении действующих QR-кодов. Это же касается ресторанов, аквапарков, бассейнов и ряда других мест.

Также с 11 октября введена обязательная вакцинация против COVID-19 для отдельных категорий граждан, в том числе для работников сферы услуг. Руководители организаций в срок до 6 декабря 2021 года должны организовать работу по вакцинации сотрудников вторым компонентом. Охват вакцинацией в коллективах должен составлять не менее 80% с учетом лиц, переболевших в последние шесть месяцев.

С 22 ноября в Татарстане ввели систему QR-кодов в общественном транспорте, жители республики не могли пользоваться им без предъявления QR-кодов о вакцинации или о медотводе. С 26 ноября общественным транспортом могут пользоваться и граждане с "республиканским" QR-кодом, который будет выдаваться медучреждениями тем, кто вакцинировался одним компонентом, у кого есть медотвод от вакцинации. Это касается всех татарстанцев старше 18 лет и всех видов транспорта, кроме такси и межрегиональных маршрутов.

30 ноября в Татарстане зарегистрировано 242 новых случая коронавируса, из них 4 - завозные, остальные контактные. 82 человека госпитализированы, 160 получают лечение на дому. Всего зарегистрировано 38 053 случая COVID-19. Роспотребнадзор региона еженедельно сообщает о напряженной эпидемиологической ситуации в республике.

Всего вакцинированы 2 031 392 человека , это более 60% от всего взрослого населения (прирост за последние сутки - 10 530), из них 1 549 548 получили вторую прививку.