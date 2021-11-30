Наумова похоронят 2 декабря на Новодевичьем кладбище

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Народного артиста СССР, режиссера, создателя фильмов "Тегеран-43" и "Бег" Владимира Наумова, умершего в возрасте 93 лет, похоронят 2 декабря на Новодевичьем кладбище. Об этом ТАСС сообщил источник в Союзе кинематографистов РФ.

"Похороны 2 декабря на Новодевичьем кладбище", - сказал собеседник агентства.

Ранее в окружении режиссера ТАСС сообщили, что прощание с ним состоится в узком семейном кругу.

Вдова Владимира Наумова, народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова и его дочь, тоже режиссер Наталья Наумова с прессой не общаются.

Наумов родился 6 декабря 1927 года. В 1951 году окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. В студенческие годы был ассистентом Игоря Савченко на съемках фильма "Третий удар" (1948), в котором дебютировал как киноактер. После смерти Савченко вместе с режиссером Александром Аловым завершил его картину "Тарас Шевченко". С этого момента началось творческое сотрудничество Наумова и Алова. Среди совместных работ - "Старая крепость", "Павел Корчагин", "Как закалялась сталь", "Ветер". Наиболее известные работы этого режиссерского дуэта - "Бег" по мотивам произведений Михаила Булгакова (1970) и "Тегеран-43" (1980, СССР - Швейцария - Франция).

Наумов также снял фильмы "Выбор", "Закон", "Десять лет без права переписки", "Белый праздник" по мотивам повести Тонино Гуэрра "Сто птиц", "Часы без стрелок", "Джоконда на асфальте". Несколько раз Наумов играл в кино. Являлся членом Союза кинематографистов РФ и Европейской киноакадемии.