CNN отстранил от работы брата бывшего губернатора Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Американский телеканал CNN принял решение отстранить на неопределенное время от работы Криса Куомо - брата бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который ушел со своего поста из-за обвинений в домогательствах. Об этом сообщила во вторник пресс-служба телеканала.

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В отношении Криса Куомо ведется расследование из-за того, что тот помогал своему брату в период разбирательств по делу о домогательствах. "Когда Крис признался нам, что он предлагал помощь сотрудникам своего брата, он нарушил наши правила <...>. В итоге мы отстранили Криса на неопределенный срок, пока ведется изучение дела", - говорится в сообщении пресс-службы телеканала.

На этой неделе прокуратура штата Нью-Йорк опубликовала ряд документов, в которых указывается, что Крис Куомо задействовал свои источники и добывал информацию о тех, кто выдвигал обвинения в адрес его брата Эндрю. Куомо является одним из главных ведущих CNN, он ведет вечернее новостное шоу на телеканале.

В начале этого года несколько женщин обвинили Эндрю Куомо в сексуальных домогательствах или неподобающем поведении сексуального характера. В августе генеральный прокурор штата Летиция Джеймс, которая, как и Куомо, является членом Демократической партии, заявила, что по итогам расследования было установлено, что Куомо подвергал сексуальным домогательствам нескольких девушек, в том числе из числа своих подчиненных. На фоне скандала Куомо вынужден был подать в отставку, к выполнению обязанностей главы штата приступила занимавшая до этого пост вице-губернатора Кэти Хокул.