Упавший после урагана "дуб Тургенева" представит РФ на конкурсе "Европейское дерево года"

ТАСС, 1 декабря."Тургеневский дуб", который является главной реликвией усадьбы матери Ивана Тургенева в Спасском-Лутовинове в Орловской области, представит Россию в 2022 году на конкурсе "Европейское дерево года", несмотря на повреждения, полученные накануне после урагана, сообщил в среду на своей странице в Instagram губернатор региона Андрей Клычков.

"Тургеневский дуб" возрастом около 200 лет занял первое место в конкурсе "Лучшее дерево в России - 2021", после победы многолетнему растению планировалось оказать сертифицированную помощь по уходу и обследованию. 30 ноября 2021 года из-за урагана в Орловской области дуб упал. В феврале 2022 года "Тургеневский дуб" претендовал на участие в конкурсе "Европейское дерево года".

"Получили ответ от организаторов международного конкурса "Европейское дерево года". Учитывая неординарность ситуации и принимая во внимание, что европейский конкурс фокусируется не на красоте, возрасте, размере дерева, а прежде всего на его истории и связи с людьми, одобрено наше ходатайство о продолжении участия "Тургеневского дуба" в конкурсе. Он будет представлять Россию в 2022 году", - цитирует Клычков письмо председателя сертификационной комиссии программы "Деревья - памятники живой природы" Сергея Пальчикова.

Ранее губернатор Орловской области отмечал, что власти региона уже озаботились вопросом увековечивания памяти природного объекта, подключив к вопросу общественность, представителей науки. В настоящее время в музее-заповеднике сформирован фонд саженцев - "потомков" дуба.

"Спасское-Лутовиново" - усадьба матери Ивана Тургенева Варвары Петровны Лутовиновой. После смерти писателя наследники вывезли из "Спасского" мебель, а в 1906 году дом сгорел. Спустя 15 лет территорию усадьбы признали государственным заповедником, в 1937 году начались восстановительные работы. Дом с восстановленной обстановкой был открыт в 1976 году, его воспроизвели на основе проекта художника Луки Перепелицы.