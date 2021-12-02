Эксперт: пока рано говорить, что при заражении омикрон-штаммом болезнь протекает легче

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Информации об омикрон-штамме коронавируса пока недостаточно, чтобы судить о том, насколько тяжело или легко протекает болезнь в случае заражения им. Об этом заявил в среду директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, отвечая на вопросы в эфире телеканала CNN .

"Пока действительно мы видим, что в случаях заражения в Южной Африке заболевание проходит легко. Но информации все же пока мало, она отчасти противоречивая. Нам нужно изучить больше случаев, прежде чем мы сможем сделать вывод о том, что он вызывает не столь тяжелое заболевание, как другие штаммы", - сказал он.

Новогодние праздники

Наступающие новогодние праздники можно провести с семьей в соответствии с составленными ранее планами, ограничивать путешествия тоже нет необходимости, заявил Фаучи, отвечая на вопрос о том, стоит ли американцам менять планы на Рождество и Новый год после обнаружения в стране первого случая заражения омикрон-штаммом коронавируса.

"Я уверен, что в ближайшие дни и недели мы увидим новые случаи, - сказал он. - Но праздники все равно лучше провести в окружении семьи. Если вы планировали куда-то поехать - носите маску и соблюдайте социальную дистанцию, особенно в аэропорту".

Фаучи добавил, что главной рекомендацией на фоне появления омикрон-штамма остается вакцинация, а для полностью привитых - получение бустерной дозы. Он также вновь повторил, что для получения всей необходимой информации об омикрон-штамме, в частности об эффективности прививок против него, скорости распространения, тяжести протекания заболевания, потребуется две-три недели.

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса SARS-CoV-2 в США был зафиксирован в среду в штате Калифорния. Пациент, у которого обнаружено заражение омикрон-штаммом, вернулся в США из поездки в ЮАР 22 ноября. Положительный тест он сдал 29 ноября. В Центрах по контролю и профилактике заболеваний подчеркнули, что пациент с омикрон-штаммом был полностью вакцинирован от коронавируса и сейчас находится на изоляции. Он испытывает слабовыраженные симптомы заболевания.