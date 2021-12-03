Президент Татарстана поручил проверить два министерства из-за коррупционных нарушений

КАЗАНЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил провести служебные проверки в министерстве по делам молодежи и министерстве лесного хозяйства по фактам нарушений, обнаруженных антикоррупционной проверкой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики в пятницу.

"Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов дал поручение премьер-министру Алексею Песошину провести служебные проверки в министерстве по делам молодежи и министерстве лесного хозяйства по фактам тех нарушений, которые были выявлены в ходе антикоррупционной проверки", - сообщили в пресс-службе.

2 декабря главный советник управления президента республики по вопросам антикоррупционной политики Руслан Никонов сообщил, что министерство по делам молодежи Татарстана уличили в махинации при закупке палаток для проведения ежегодного форума, их стоимость завысили более чем на 2 млн рублей.