В Сербии завершился несогласованный протест с перекрытием основных автомагистралей

БЕЛГРАД, 4 декабря. /ТАСС/. Несогласованный протест с перекрытием основных автомагистралей в Сербии завершился. Об этом сообщил в субботу корреспондент ТАСС с места событий.

После двух часов блокады основных магистралей протестующие начали расходиться. Движение в Белграде восстановлено. Главная траса страны Е-75 также разблокирована.

Как сообщает агентство Tanjug, во время протеста зафиксирован ряд инцидентов. Так, в Нови-Саде произошли две драки групп граждан. Сообщается об одном пострадавшем.

Премьер-министр страны Ана Брнабич сообщила в эфире канала Pink, что во время протестов произошло нападение на офис правящей Сербской прогрессивной партии в городе Младеновац, где были разбиты стекла.

Ранее протестующие перекрыли ключевые трассы и мосты, полностью заблокировав движение в центральной части столицы и по ряду основных магистралей республики. В пробках застряли десятки автобусов и трамваев, сотни машин. Пассажиры покидали общественный транспорт и двигались домой пешком. Полиция не применяла силу, наблюдая за происходящим.

Президент Сербии Александар Вучич ранее назвал готовящиеся протесты акциями, совершаемыми при вмешательстве из-за рубежа и при иностранном финансировании. Первые протестные акции, якобы направленные против принятого закона о референдуме и еще не подписанного законопроекта об экспроприации, начались сразу после того, как Сербия получила от России сниженную цену на газ. 25 ноября в результате переговоров Владимира Путина и Александара Вучича в Сочи Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне в $270 на шесть зимних месяцев, после чего Белград получит от Москвы благоприятные условия по долгосрочному контракту. По мнению Вучича, эти условия являются исключительными.

Экология и литий

Протест является крайне неоднородным по составу. Как сообщило национальное телевидение, в акции принимают участие много экологических обществ, гражданских организаций и часть оппозиции. Организовали протест движения "Начни-измени" и "Экологическое восстание".

Представители экологических обществ выступают против предоставления прав австралийско-британскому концерну Rio Tinto начать добычу лития в Сербии. Ранее залежи минерала ядарита, содержащего литий, были обнаружены в районе города Лозница.

Президент Сербии Александар Вучич во время протестов находился в селе Горне-Неделице вблизи Лозницы, где провел многочасовую встречу с местным населением. Он пообещал, что строительство рудников будет начато только после референдума, в котором примут участие проживающие в районе возможной добычи лития. Президент также сообщил, что закон об экспроприации будет дополнительно рассмотрен.