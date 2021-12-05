CNN уволил брата бывшего губернатора Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Американский телеканал CNN принял решение уволить телеведущего Криса Куомо - брата бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который ушел со своего поста из-за обвинений в домогательствах. Об этом сообщила в субботу пресс-служба телеканала.

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В начале этой недели Куомо был отстранен на неопределенный срок на время расследования того, что помогал своему брату в период разбирательств по делу о домогательствах. "Мы наняли уважаемую юридическую фирму для проведения расследования и уволили его", - говорится в сообщении, решение телеканала вступает в силу немедленно.

В компании также отметили, что в ходе выяснения деталей дела появилась дополнительная информация и, несмотря на увольнение, расследование будет продолжено.

51-летний Крис Куомо работал на телеканале с 2013 года и на протяжение последних трех лет вел авторскую новостную программу в вечернее время. До работы на CNN он был корреспондентом, экспертом и ведущим на других ведущих американских телеканалах - ABC, NBC и Fox News.

В начале этого года несколько женщин обвинили Эндрю Куомо в сексуальных домогательствах или неподобающем поведении сексуального характера. В августе генеральный прокурор штата Летиция Джеймс, которая, как и Куомо, является членом Демократической партии, заявила, что по итогам расследования было установлено, что Куомо подвергал сексуальным домогательствам нескольких девушек, в том числе из числа своих подчиненных. На фоне скандала Куомо вынужден был подать в отставку, к выполнению обязанностей главы штата приступила занимавшая до этого пост вице-губернатора Кэти Хокул.