В Алма-Ате освятили новый Александро-Невский собор

НУР-СУЛТАН, 5 декабря. /ТАСС/. Церемония освящения нового собора во имя благоверного князя Александра Невского состоялась в воскресенье в Алма-Ате по случаю отмечаемого в этом году 800-летия со дня его рождения. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

"В Алматы прошло знаковое событие для всех православных - освящение новопостроенного храма Александра Невского, который станет одним из просветительских и культурных центров города", - говорится в сообщении. Освятил храм митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. На церемонии присутствовали также заместитель главы администрации города Ержан Бабакумаров, генеральный консул России в Алма-Ате Евгений Бобров и представители православного духовенства.

По словам Бабакумарова, возведенный храм стал еще одним украшением Алма-Аты и местом духовного единения верующих. "Православная церковь играет важную роль в укреплении и развитии межконфессионального диалога, мира и стабильности в нашем обществе. Открытие нового храма будет способствовать этому", - отметили в пресс-службе. В свою очередь Бобров подчеркнул, что это событие стало возможным благодаря тесной дружбе Казахстана и России.

В столице Казахстана 23 ноября открылась экспозиция "Александр Невский и его образ в исторической памяти", приуроченная к 800-летию со дня рождения государственного деятеля и полководца. Выставка подробно отражает ключевые этапы его жизни: победу над шведами в Невской битве в 1240 году, разгром немцев в Ледовом побоище в 1242 году, княжение в Великом Новгороде, Киеве и Владимире, а также выстраивание отношений с Золотой Ордой.

Год Александра Невского

Нынешний год объявлен в России годом Александра Невского в честь 800-летия со дня рождения князя. В рамках празднования организованы крестные ходы в России и Белоруссии, торжественные мероприятия в регионах, открытие памятников, освящение храмов, презентации книг и творческие конкурсы. Русская православная церковь 12 сентября отмечает день перенесения мощей канонизированного князя из Рождественского собора во Владимире в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге в 1724 году. С тех пор мощи являются одной из главных святынь Петербурга и монастыря.

Александр Невский (1221-1263) - великий князь Киевский (1248-1252) и Владимирский (1252-1263), князь Новгородский (1236-1240, 1241-1252). Руководил русскими войсками в обороне северо-западных территорий Руси от шведских (Невская битва 15 июля 1240 года) и немецких (Ледовое побоище 5 апреля 1242 года) захватчиков. Канонизирован Русской православной церковью (1547).