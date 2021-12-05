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Умер Марк Рудинштейн

Память Марка Рудинштейна могут увековечить в Москве

Создатель "Кинотавра" умер в возрасте 75 лет

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. В Москве могут увековечить память создателя "Кинотавра", продюсера Марка Рудинштейна, который умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

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"Мы долго дружили, общались с ним. Я и гильдия актеров помогали создать "Кинотавр". Яркая личность, поэтому, конечно, я думаю, что память о нем, о создателе "Кинотавра", должна быть увековечена", - сказал Герасимов.

75-летний Марк Рудинштейн был госпитализирован 16 ноября. Он известен как создатель фестиваля "Кинотавр", продюсер и актер. Среди работ с его участием - мелодрама "Приходи на меня посмотреть", детектив "Завтра будет завтра", драма "Вольф Мессинг: видевший сквозь время", мелодрама "Московская сага" и другие.

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