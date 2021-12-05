"Патриот советского кино". Коллеги и общественные деятели о Марке Рудинштейне

Продюсер Марк Рудинштейн своим примером поддержал веру в отечественное кино в самый трудный для него период. Об этом в беседе с ТАСС в воскресенье рассказал режиссер Дмитрий Барщевский.

"Это был надежный человек, патриот советского кино. В самые тяжелые для отечественного кинематографа годы он поддержал в нас веру в то, что наше кино возродится. "Кинотавр", его личное участие в качестве продюсера в создании многих картин, его личное обаяние, исходившая от него сила и уверенность всегда нас всех поддерживали", - сказал Барщевский.

Он также вспомнил о совместной работе на съемках сериала "Московская сага". "Мне посчастливилось снимать его в качестве актера. В "Московской саге" он сыграл небольшую, но очень важную роль обычного советского человека", - отметил режиссер.

Самоотдача и помощь

По словам президента фонда "Академия российского телевидения", члена совета ди ректоров Гильдии продюсеров России Александра Акопова, Рудинштейн лично заботился о конкретных людях. "Причем в самые тяжелые переходные годы, во время перестройки, после перестройки. Благодаря ему и таким людям, как он, кинопроцесс не остановился. Иногда приобретал разные формы, но не останавливался", - подчеркнул собеседник агентства.

"В кинематографическом, телевизионном, музыкальном сообществе практически нет людей, которые не знали Марка Рудинштейна, - заметил Акопов. - Он был вездесущ всегда - как человек, который был просто настоящим фанатиком кино и отдавал всю свою энергию просто для того, чтобы процесс происходил - кинофестивали и так далее".

"Сделал первый большой фестиваль в стране"

Оператор Михаил Агранович напомнил, что Рудинштейн вложил колоссальные силы и энергию в "Кинотавр". "Фестиваль и сейчас существует во многом благодаря ему", - добавил он.

Продюсер Сергей Мелькумов назвал Рудинштейна ярким человеком. "Глубочайшие сожаления. Яркий, интересный человек. Сделал первый большой фестиваль в нашей стране, настоящий фестиваль", - сказал он.

Народный артист России Евгений Стеблов вспоминает Рудиштейна искренним человеком. "Не могу судить подробно о его продюсерской деятельности - это все-таки другая сфера, - но он пытался выйти за рамки продюсерства, он переживал за все и вкладывался полностью в общее дело", - сказал актер ТАСС.

"Был продюсером от Бога"

Глава фестиваля "Кинотавр" продюсер Александр Роднянский в воскресенье выразил соболезнования в связи со смертью продюсера Марка Рудинштейна, известного в том числе как создатель фестиваля. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Он [Рудинштейн] был продюсером от Бога. То есть человеком неугомонным, творческим и предприимчивым. Создававшим и придумывавшим свои проекты с нуля, привлекавшим самых ярких людей и находившим способы для их осуществления в самые сложные для этого времена", - написал продюсер.

Он также выразил слова благодарности Рудинштейну. "Спасибо, Марк! Мы будем тебя помнить. С благодарностью и уважением. Покойся с миром", - говорится в сообщении.

Власти Сочи продолжат работу над его проектами

Власти Сочи продолжат реализацию проектов "Кинотавр" и "Кинотаврик", сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"Сегодня из Москвы пришла трагическая новость. Скончался основатель "Кинотавра" и "Кинотаврика" Марк Рудинштейн. Благодаря Марку Григорьевичу Сочи уже на протяжении тридцати двух лет становится летней киностолицей России. <…> С 2001 года в Сочи также проходит "Кинотаврик", где дети демонстрируют свои таланты на профессиональной сцене. Для юных талантов он становится первым большим шагом в мир искусства. Мы приложим все силы, чтобы проекты Марка Григорьевича продолжали жить в Сочи", - написал Копайгородский, также выразив соболезнования родным и близким продюсера.

"Был человеком с "пиратской" энергией"

Продюсер, создатель фестиваля "Кинотавр" Марк Рудинштейн был человеком с "пиратской" светлой энергией и собственной мерой вкуса, считает кинорежиссер и сценарист Алексей Герман-младший.

"Мне очень нравился Рудинштейн. В нем была какая-то прекрасная пиратская энергия, при этом светлая, озорная, безумная. Он не делал значительных лиц, не ходил в вальяжных костюмах относительного вкуса. Но в нем самом была какая-то своя мера вкуса. Рудинштейн для меня неотрывно связан с молодостью, бегом куда-то вверх по ступеням, связан с жизнью. И при этом он был мужиком, которому можно протянуть руку. Теперь и его нет", - написал он на своей странице в Instagram.