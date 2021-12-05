МФКК обеспокоена ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии и Польши

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) обеспокоена складывающейся на границе Белоруссии и Польши ситуацией с мигрантами. Об этом заявил глава МФКК Франческо Рокка во время беседы по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Мы обеспокоены кризисом, который там сейчас наблюдается, гуманитарными последствиями этой ситуации. Мы обеспокоены вопросом безопасности мигрантов, их повышенной уязвимостью по мере приближения зимы, возможным разъединением семей", - сказал он. Рокка предположил, что Российский Красный Крест (РКК) мог бы оказать помощь в этой ситуации.

Глава федерации также заявил о важности принятия в России закона о Российском Красном Кресте, что позволит "определить конкретные роли, мандат РКК, придаст ему особый статус среди других некоммерческих организаций, прояснит отношения РКК с органами госвласти в области гуманитарной деятельности".

Помимо этого, Рокка заявил, что МФКК поддерживает инициативу России по включению русского языка в число рабочих языков федерации. "Это позволит расширить доступ русскоговорящего региона к материалам движения. Поэтому считаем важным поддержать планы РКК по созданию лингвистического центра для перевода материалов движения для их дальнейшего распространения среди русскоговорящих национальных обществ", - добавил он.