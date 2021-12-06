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Пандемия COVID-19

В Аргентине выявлен первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

Путешественник возвращался из ЮАР через США и въехал в страну 30 ноября

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 декабря. /ТАСС/. Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса подтвержден в Аргентине. Об этом сообщило в воскресенье министерство здравоохранения республики.

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"5 декабря Национальная контрольная лаборатория подтвердила первый случай заражения штаммом "омикрон" в Аргентине у путешественника, следовавшего из ЮАР", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, гражданин Аргентины возвращался из ЮАР через США и въехал в страну 30 ноября. Оба теста, которые он сделал до вылета и по прилете, показали отрицательный результат. 2 декабря он, находясь на карантине, сделал повторный тест, который показал положительный результат. По данным Минздрава, у путешественника, который был полностью привит от коронавируса, нет симптомов болезни.

29 ноября власти Аргентины ввели обязательный карантин для всех путешественников, которые были в странах Африки в течение 14 дней до въезда в республику.

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АргентинаПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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