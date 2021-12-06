Детский омбудсмен: положение о службах примирения необходимо закрепить законодательно

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Работу служб примирения в школах необходимо развивать, а также следует внести в законодательство порядок их работы, считает уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"На наш взгляд, нужно рассмотреть возможность внесения изменения в закон "Об образовании", как раз о порядке работы таких служб [примирения]. Сейчас многие об этом говорят, и рано или поздно действительно какие-то изменения будут, а для того, чтобы это прописать более-менее конкретно, чтобы это были не просто слова, нам необходимо собрать сейчас реальный опыт, реальные инструменты, которыми можно было бы воспользоваться, чтобы это уже вынести на федеральный уровень", - отметила она.

Уполномоченный также подчеркнула, что нельзя недооценивать травлю в школах и в киберпространстве. "Прежде всего, тут должна быть нетерпимость нас, взрослых, а также детей, педагогов. Родители не должны это замалчивать, не должны этого отрицать, мы не должны говорить, что это необходимо для выстраивания атмосферы или для воспитательных целей", - сказала Львова-Белова.