Папа Римский считает, что Евросоюзу не хватает согласия для решения миграционной проблемы

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Строить стены означает утрачивать собственную историю", - сказал понтифик в понедельник в ходе пресс-конференции на борту самолета по возвращении из своей апостольской поездки в Грецию и на Кипр.

По его словам, многие забыли, что сами были мигрантами. "Если [миграционным] потоком нельзя управлять, то нужно вести диалог с другими странами. ЕС важен для этого, поскольку [у него] есть возможность координировать правительства в вопросе распределения мигрантов. Но не хватает общей гармонии", - констатировал понтифик.

Франциск отметил важность интеграции, которая необходима для того, чтобы мигранты не оказались в гетто и не становились угрозой для общества. По его словам, будущее многих стран именно за мигрантами. "На кону стоит человечество", - резюмировал понтифик.

Миграционная проблема стояла в центре апостольской поездки Франциска на Кипр и в Грецию, где он побывал на острове Лесбос и встретился с беженцами.