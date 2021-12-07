Власти Таганрога заявили о стабилизации ситуации с хранением тел умерших от ковида

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 декабря. /ТАСС/. Критическая ситуация с хранением тел умерших в результате заболевания ковидом, сложившаяся в патологоанатомическом бюро города Таганрога Ростовской области, стабилизировалась. Для дальнейшей нормализации закупят дополнительное оборудование. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Таганрога.

Ранее рост нагрузки на патологоанатомическое бюро в Таганроге привел к критической ситуации с хранением тел умерших в результате коронавируса. В социальных сетях появились сообщения об образовании в Таганроге очереди из тел на вскрытие, кроме того, высказывались предположения, что на территории морга установили баннеры для того, чтобы скрыть тела, находящиеся во дворе учреждения.

"На данный момент ситуация с моргом стабилизировалась и нормализовалась. <…> По результатам проверки МБУЗ "Патолого-анатомическое бюро" города Таганрога управлением здравоохранения готовятся предложения для выделения дополнительных средств на приобретение холодильного оборудования. Вопрос о выделении средств будет решен в первом квартале 2022 года", - сообщили в пресс-службе.

В администрации города также отметили, что баннеры, установленные на территории морга, не предназначены для скрытия тел умерших и находились там до осложнения ситуации.

В пресс-службе добавили, что для стабилизации ситуации было увеличено количество вскрытий тел умерших. Также в настоящее время холодильная камера, предназначенная для хранения биопсийного материала, временно приспособлена для хранения тел.

Патологоанатомическое бюро Таганрога выполняет вскрытия тел умерших жителей города, а также соседних Неклиновского, Матвеево-Курганского и Куйбышевского районов. Население четырех муниципалитетов составляет более 380 тыс. человек.

О ситуации в регионе

Ростовская область занимает восьмое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения в регионе составляет 180 107, в том числе 651 случай выявлен за последние сутки, выздоровели 154 226 человек, умерли 8 974. В области ранее была введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, в том числе лиц старше 60 лет.