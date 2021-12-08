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Депутаты предложили обеспечить инвалидов на колясках с электроприводом местами подзарядки

Депутаты-единороссы Михаил Терентьев и Екатерина Стенякина направили соответствующее обращение вице-премьеру Марату Хуснуллину и главе Минпромторга Денису Мантурову

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Депутаты-единороссы Михаил Терентьев и Екатерина Стенякина предлагают обеспечить инвалидам-колясочникам возможность подзаряжать коляски в общественных местах. Как сообщила ТАСС пресс-служба Стенякиной в среду, соответствующее обращение было направлено вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину и главе Минпромторга России Денису Мантурову.

"Мы с моим коллегой депутатом, заместителем председателя комитета [Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов] Михаилом Терентьевым направили в Министерство промышленности и торговли РФ письмо с предложением внести изменения в приказ ведомства от 18 декабря 2015 года <...> "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", - приводятся слова Стенякиной в сообщении. Как уточнили ТАСС в ее пресс-службе, депутаты предлагают предоставлять доступ к подзарядке электропроводных колясок для инвалидов в общественных местах, а также создать там специализированные площадки для зарядки колясок. Соответствующее письмо было также направлено Хуснуллину.

"На мой взгляд, такие поправки помогут хоть как-то изменить ситуацию к лучшему на данном этапе. А в дальнейшем, безусловно, необходимо вносить соответствующие изменения в федеральные законодательные акты", - отметила Стенякина.

По словам парламентария, к ней обратилась жительница Новочеркасска, передвигающаяся на инвалидной коляске с электроприводом, аккумуляторы которой требуют постоянной подзарядки. "К сожалению, гражданка столкнулась с ситуацией, когда в общественном месте ей было необходимо зарядить коляску, чтобы не остаться в беспомощном положении. Однако на просьбу получить доступ к розетке она получала отказ от сотрудников торгового центра", - сказала парламентарий.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияТерентьев, Михаил БорисовичХуснуллин, Марат Шакирзянович
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