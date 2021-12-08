В Москве простились с Марком Рудинштейном

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Прощание с советским и российским продюсером, создателем фестиваля "Кинотавр" Марком Рудинштейном состоялось в среду в Центральном Доме кинематографистов. Коллеги и друзья вспомнили о нем как о светлом и жизнелюбивом человеке, благодаря которому в непростой период удалось сохранить отечественный кинематограф.

Марк Рудинштейн умер 5 декабря в возрасте 75 лет. Присутствующие проводили продюсера в последний путь аплодисментами. "С Марком связан замечательный период жизни очень многих кинематографистов - светлый и очень дружелюбный. Идея "Кинотавра" могла прийти в голову только человеку, который совершенно искренне любил кинематограф. <…> Преодолеть колоссальную дыру, в которой находился тогда отечественный кинематограф, сохранить кинематограф в том качестве, в котором мы его понимали, без Марка было бы невозможно. Он всех нас любил, безмерно уважал. Уход Марка - уход части нашей жизни", - сказал на прощании народный артист РФ, режиссер Вадим Абдрашитов.

По словам директора Гильдии актеров кино Валерии Гущиной, созданный Рудинштейном "Кинотавр" стал значимым событием для отечественного кинематографа, центром притяжения для всех, кто представлял культуру и кино. "Марк Григорьевич никогда не ставил себя ниже тех, кто приезжал на "Кинотавр". Это был удивительный человек, человек судьбы, которую пережила страна. Все, что было в стране - и хорошего, и плохого - он перенес своим сердцем, которое не выдержало", - поделилась она.

Киновед и кинокритик Вячеслав Шмыров рассказал, что Рудинштейн до последних дней жизни оставался деятельным и активным человеком. "Жажда жизни его всегда переполняла. Он воплощал эпоху, потому что 1990-е с их сложностью были его временем, и он умел с этим временем договариваться. <…> Он был очень жизнелюбивым и радостным человеком. Его вела не только любовь к кинематографу, но и к людям кино", - поделился он.

Рудинштейн известен как создатель фестивалей "Кинотавр" и "Кинотаврик", а также как продюсер и актер. Среди работ с его участием - мелодрама "Приходи на меня посмотреть", детектив "Завтра будет завтра", драма "Вольф Мессинг: видевший сквозь время", мелодрама "Московская сага" и другие.