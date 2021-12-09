Власти ХМАО продлили отлов волков в Зеленоборске до 19 декабря

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 декабря. /ТАСС/. Власти в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) продлили до 19 декабря мероприятия по поиску и отстрелу волков, которые выходят к жилым домам в поселке Зеленоборск Советского района. Охотники не могут поймать животных, несмотря на неоднократные попытки, опасность для жителей со стороны хищников остается, сообщили ТАСС в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

В ноябре в социальных сетях и СМИ появились публикации, в которых местные жители сообщали о периодическом выходе в поселок Зеленоборск волков, якобы загрызших несколько собак. На опубликованных записях видно, как хищники появляются около жилых домов. В результате жители, беспокоясь за себя и детей, обратились к властям с просьбой обезопасить их от животных. Как сообщали ТАСС в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры, было принято решение выдать лицензию охотникам на отстрел семи волков.

"Волки есть, иногда они появляются [у населенного пункта]. Так как животные есть - то опасность для населения сохраняется. В связи с этим мероприятия по регулированию численности волков продлены до 19 декабря", - сказал собеседник агентства.

По его словам, поймать волков непросто, поскольку зверь умный. "И загонная охота была, и постоянно дежурят несколько охотников, чтобы их поймать, но пока ни одного волка из среды обитания не изъято, поскольку охота на них - это не так просто", - отметил он.

Ранее экс-глава Советского района Игорь Набатов сообщал ТАСС, что выход подобного количества волков зафиксирован впервые. По его словам, ситуация "из ряда вон выходящая и крайне редкая для данной территории". Он отмечал, что одной из причин выхода волков может быть поиск кормовой базы.

По данным местных властей, в поселке Зеленоборск проживает около 2,2 тыс. человек, территория населенного пункта находится рядом с заповедником, где охота запрещена.