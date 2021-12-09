Опрос: более 80% россиян сталкивались с мошенниками за последние полгода

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Свыше 80% россиян сталкивались во втором полугодии 2021 года с мошенниками, которые пытались украсть их деньги с банковского счета. Такие результаты показал опрос, проведенный ВТБ среди клиентов, сообщает пресс-служба банка.

Согласно результатам, три четверти респондентов используют разные инструменты для защиты своих денежных средств от хищения, а остальные уверены в том, что смогут самостоятельно распознать злоумышленников. При этом наиболее популярный способ защититься от телефонных и других мошенников - блокировка нежелательных звонков, ее используют 58% респондентов, показал опрос. Еще треть опрошенных полагается на определитель номера (35%), четверть устанавливает на гаджеты антивирусные программы (26%), пятая часть использует биометрию (19%). Часть клиентов просто не берет трубку при звонке с незнакомого номера.

Также для защиты денег 40% опрошенных устанавливают длинные сложные пароли или используют индивидуальные пароли для каждого сервиса в интернете. Кроме того, респонденты стараются реже пользоваться открытым Wi-Fi, регулярно обновляют операционную систему мобильных устройств и открывают отдельные карты, в том числе цифровые, для покупок в интернете.

"Половина клиентов, не использующих методы защиты от злоумышленников, надеется только на свою способность распознать мошенников, а четверть не знает о доступных для этого инструментах. Еще около 15% никогда не задумывались о технологиях, которые помогут обезопасить их средства", - уточнили в ВТБ.

Лишь 16% опрошенных не сталкивались за последние полгода с попытками хищений, еще 38% респондентов в течение второго полугодия пришлось общаться с мошенниками более чем трижды, 44% - от одного до трех раз. При этом в 86% случаев телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков или службы безопасности кредитных учреждений. Треть звонков совершали роботы-автоинформаторы. Пятой части респондентов мошенники направляли SMS и сообщения в мессенджерах, чаще всего - в 59% случаев - они также представлялись сотрудниками банка.

Вместе с тем самыми опасными способами хищения средств участники опроса назвали вредоносные ссылки, которые приходят в мессенджерах или по электронной почте, а также телефонное мошенничество, показал опрос.