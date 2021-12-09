Адвокат: близкие устроившего стрельбу в МФЦ обсуждают выплаты компенсаций пострадавшим

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Родственники Сергея Глазова, обвиняемого в убийстве двух человек в МФЦ на юго-востоке Москвы, обсуждают выплаты компенсаций пострадавшим и родственникам погибших. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Петр Колдов.

"Мы еще будем обсуждать с родственниками Глазова вопрос о выплате компенсаций и с ним самим. Деньги для этого есть. Конечно, компенсацию надо выплачивать", - сказал защитник.

Ранее в постановлении правительства столицы, опубликованном на официальном сайте мэра и правительства Москвы, сообщалось, что дети погибшего в результате стрельбы в МФЦ "Рязанский" сотрудника будут получать ежемесячные выплаты.

В четверг суд арестовал Сергея Глазова до 7 февраля. Он обвиняется в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

В результате устроенной Глазовым стрельбы в МФЦ "Рязанский" 7 декабря были убиты два человека: сотрудник МФЦ и охранник. Пострадали четыре человека - трое взрослых и 10-летняя девочка. Стрелявшего обезвредил работавший в МФЦ сотрудник МВД по вопросам миграции. При задержании мужчина, который имел при себе травматический пистолет "Глок", переделанный под стрельбу боевыми патронами, и нож, оказал сопротивление. Как позже сообщил задержанный членам ОНК, он - бывший сотрудник СВР. Он признал вину в содеянном и заявил, что совершил преступление из-за требования надеть маску на входе в МФЦ.