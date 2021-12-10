Новый горнолыжный кластер на Кубани сможет принимать порядка 150 тыс. туристов в месяц

КРАСНОДАР, 10 декабря. /ТАСС/. Новый кластер экологического горнолыжного туризма, который строится в Апшеронском района Краснодарского края, сможет принимать порядка 150 тыс. туристов в месяц и покроет порядка 10% текущего турпотока всего региона. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Апшеронского района Олег Цыпкин.

"Мы будем ориентированы на круглогодичный семейный отдых. Наш главный посыл - это экологичность туризма. Прогнозируемый туристический поток составит 150 тыс. туристов ежемесячно, то есть фактически - это треть от нынешнего ежегодного турпотока в Апшеронский район. А если смотреть более масштабно, то сейчас на Апшеронский район приходится до 4% общего туристического потока в Краснодарский край, будущий туркластер способен будет обеспечивать до 10% общего турпотока в регион", - сообщил Цыпкин.

Он пояснил, что курортно-туристский комплекс является одним из основных направлений экономического развития района в соответствии с индивидуальным планом социально-экономического развития муниципалитета, утвержденным губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. По словам главы района, сейчас в муниципалитете работают более 60 организаций санаторно-курортного комплекса, единовременно они могут размещать более 2 тыс. гостей. За 11 месяцев 2021 года турпоток в районе превысил более 500 тыс. гостей.

По словам собеседника агентства, наибольшая загрузка курортной отрасли в районе приходится на межсезонье, в зимний период 2021-2022 годов ожидается, что она составит более 60%, у большинства средств размещения брони на время новогодних каникул достигли 100%. В Апшеронском районе развиты спортивное ориентирование, дельтапланеризм, рафтинг, спелеотуризм, охота, рыболовство, активные виды туризма, экологический, познавательный, горный и культурно-этнический туризм.

"На данный момент туристический комплекс района представляет собой разрозненные объекты разных видов туризма. А современные гости, как показывает практика, привыкли получать во время отдыха готовый сформированный продукт, покоряющий своим многообразием душу даже самого искушенного гостя. Одной из основных форм трансформации Апшеронского района станет реализация проекта туристического кластера", - резюмировал собеседник агентства.

О туркластере

Туркластер расположится на территории памятников природы регионального значения "Гуамское ущелье" и "Большая и Малая Азишские пещеры", заказника регионального значения "Камышанова поляна", памятника природы республиканского значения "Массив самшита колхидского" и Кавказского государственного природного биосферного заповедника им. Х.Г. Шапошникова (Восточный отдел). Одной из достопримечательностей Апшеронского района является крупнейшая в России и на территории всего бывшего СССР горная узкоколейная железная дорога. Также в муниципалитете расположен источник хлоридно-натриевой воды с примесью йода и брома, не имеющий аналогов во всей мировой курортной практике.