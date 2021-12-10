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Пандемия COVID-19

В России выявили четыре полногеномных последовательности "омикрона" у двух заболевших

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Четыре полногеномных последовательности штамма коронавируса "омикрон" выделены в России в результате исследования двух заболевших граждан. Об этом сообщил в пятницу гендиректор центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"В российской базе генетического разнообразия SARS-CoV-2 (VGARus) депонировано четыре полногеномных последовательности варианта "омикрон" от двух туристов", - сказал он на II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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