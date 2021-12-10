"Круг добра" сможет закупать препарат от СМА "Золгенсма" до ввода в оборот

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Минздрав России разработал проект изменений в правила закупки препаратов для детей с орфанными (редкими) заболеваниями, в соответствии с которыми фонд "Круг добра" сможет закупать зарегистрированные в РФ препараты, в том числе самый дорогой в мире препарат "Золгенсма", до их ввода в гражданский оборот в течение полугода после их регистрации. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"Такие препараты должны соответствовать требованиям отечественного законодательства, за исключением требований к упаковке и маркировке. Его положения будут распространяться на препараты, закупаемые для своих подопечных государственным фондом "Круг добра", в том числе на самый дорогой препарат в мире "Золгенсма", который вчера был зарегистрирован Минздравом России для официального применения на территории нашей страны. Таким образом, задержек с поставками препарата удастся избежать", - говорится в сообщении.

В четверг Минздрав РФ выдал регистрационное удостоверение препарату для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) "Золгенсма". Препарат включен в книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое лекарство в мире, стоимость одного укола составляет порядка 160 млн рублей. Это также один из трех препаратов, используемых в лечении детей со СМА, который закупается для пациентов фондом "Круг добра".

Ранее "Круг добра" наладил обеспечение детей со СМА, нуждающихся в лекарственной терапии, препаратами "Рисдиплам" и "Нусинерсен", более 1 000 детей уже получают эти лекарства. Решение о том, какой именно из трех лекарственных препаратов будет использован для лечения каждого конкретного пациента, принимает экспертный совет, в состав которого распоряжением правительства включены лучшие специалисты по тяжелым, жизнеугрожающим и редким заболеваниям.