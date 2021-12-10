В Общественной палате предложили отказаться от термина "QR-код"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Общественная палата РФ предлагает отказаться от использования термина "QR-код" в законопроектах об их введении в общественных местах и на авиа- и железнодорожном транспорте. Об этом говорится в заключении ОП РФ, размещенном в пятницу в думской электронной базе данных.

QR-код в пандемию: кто и как может его получить

"Поступающие в большом количестве обращения граждан свидетельствуют о необходимости корректировки используемой в законопроекте терминологии. В частности, целесообразно отказаться от упоминания в тексте законопроекта термина "QR-код" и использовать слова, более понятные широкой аудитории, в том числе лицам пожилого возраста", - говорится в документе.

В ОП РФ отмечают, что термин для многих остается "малопонятным и даже отпугивающим", при этом россияне без достаточного опыта в использовании современных цифровых технологий испытывают затруднения в процессе получения самого кода. "Рекомендуется использование в проекте закона максимально понятной для широкой аудитории терминологии в отношении документации <...>, например, "сертификат иммунного здоровья", "свидетельство..." и т. п.), - предлагают в палате.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Госдума может рассмотреть правительственные законопроекты в первом чтении на пленарном заседании 16 декабря. Это следует из проекта постановления о календаре рассмотрения вопросов палатой с 7 до 22 декабря.