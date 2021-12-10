Первого замдиректора Института стран СНГ депортируют из Кишинева

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Первого заместителя директора Института стран СНГ Владимира Егорова депортируют из Кишинева без объяснения причин. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе института.

"Первого заместителя директора Института стран СНГ, доктора исторических и экономических наук Владимира Егорова депортируют из аэропорта Кишинева, - сказал собеседник агентства. - По прилете, целью которого были медицинские показания, он был задержан на пограничном контроле. После этого его начали допрашивать об основаниях, по которым он является обладателем наград ПМР".

По словам собеседника агентства, в данный момент Егоров находится "в буферной зоне без документов, поскольку их у него забрали".

Ранее стало известно, что в Молдавию не пустили российского политолога Наталью Нарочницкую, которая планировала принять участие в наблюдении за выборами в Приднестровье, а также члена Общественной палаты России Владимира Журавлева.

Власти Приднестровья раскритиковали призыв Кишинева, отметив, что попытки молдавских политиков закрывать глаза на реальность путем игнорирования мнения приднестровского народа не имеют ничего общего с демократией и препятствуют скорейшему справедливому и окончательному урегулированию отношений между двумя берегами Днестра.