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В Кирове полностью восстановили движение поездов на участке схода вагонов

ЧП произошло 9 декабря на участке Киров-Котласский - Чухломинский, в нем никто не пострадал

ТАСС, 10 декабря. Участок Киров-Котласский - Чухломинский в пятницу открыт для движения поездов в полном объеме. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МЧС по региону.

"На участке Киров-Котласский - Чухломинский движение поездов восстановлено в полном объеме. В настоящее время пассажирские поезда пригородного сообщения и дальнего следования проходят участок Киров-Котласский - Чухломинский согласно своему расписанию", - отмечается в сообщении.

Сход локомотива и семи вагонов с железобетонными изделиями произошел 9 декабря в 05:35 на участке Киров-Котласский - Чухломинский (г. Киров) на стрелочном переводе на двухпутном участке железной дороги на ст. Киров. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет.

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