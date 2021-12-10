Наталия Орейро приехала в Россию по своему паспорту

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Аргентинская певица и актриса уругвайского происхождения Наталия Орейро, недавно ставшая гражданкой РФ, впервые посетила Россию в новом статусе. Об этом она сообщила в пятницу своим поклонникам в прямом эфире во "ВКонтакте".

"Я снова в России. Я приехала, чтобы воспользоваться паспортом впервые", - сказала она.

Орейро рассказала, что приехала для участия в новом запуске сериала "Дикий ангел", уточнив, что не останется в России на Рождество, так как вся ее семья в Аргентине. Ее сын Мерлин, также ставший гражданином России, не прилетел из-за школьных занятий.

Артистка ответила на вопросы поклонников. Говоря о концертных планах, Орейро сообщила, что сейчас занимается подготовкой гастролей в России. "Мы не смогли это сделать два года назад. Мы попытаемся приехать в следующем году и сейчас этим занимаемся, - сообщила она. - Так как я теперь россиянка, нужно обязательно сделать российский концерт".

Кроме того, Орейро сообщила, что обсуждается ее роль в российском фильме, а также в скором времени выйдет песня на русском языке.

Президент РФ Владимир Путин присвоил ей и ее сыну российское гражданство. 10 ноября в посольстве РФ в Буэнос-Айресе прошла торжественная церемония, в ходе которой Орейро принесла присягу гражданина Российской Федерации и получила российский паспорт.