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Умер Сергей Соловьев

Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Сергея Соловьева

Творчество режиссера отличали смелые художественные решения, отметила министр культуры

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Смелые художественные решения и уникальный творческий подход отличали работы режиссера Сергея Соловьева, в его картинах чувствовался ритм эпохи и глубина образов. Такое мнение выразила министр культуры РФ Ольга Любимова.

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Сергей Соловьев умер в понедельник в возрасте 77 лет, сообщил ТАСС источник в его окружении. "Огромной потерей для всех нас стал уход из жизни выдающегося советского и российского кинорежиссера, народного артиста РФ Сергея Александровича Соловьева. Его творчество было воплощением оригинальных замыслов, в которых всегда чувствовались ритм эпохи, глубина образов и красота человеческих отношений. Благодаря его смелым художественным решениям и уникальному творческому почерку были написаны яркие страницы истории отечественного кинематографа", - говорится в телеграмме министра.

Любимова добавила, что в профессиональном сообществе, а также в сердцах поклонников Сергея Соловьева сохранится добрая память о режиссере. "Прошу передать родным и близким мои глубокие соболезнования. Светлая память", - заключила она.

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РоссияСоловьев, Сергей АлександровичЛюбимова, Ольга БорисовнаУмер Сергей Соловьев
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