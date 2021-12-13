Мишустин выразил соболезнования родным и близким Сергея Соловьева

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким режиссера, сценариста, народного артиста России Сергея Соловьева, который умер в понедельник в возрасте 77 лет.

"Уход Сергея Александровича Соловьева - это большая потеря не только для родных и близких, но и невосполнимая утрата для отечественного кинематографа и миллионов зрителей, которые любили его творчество", - говорится в телеграмме, опубликованной в понедельник на сайте кабмина.

Говоря о Соловьеве, председатель правительства назвал его особенным режиссером и сценаристом, таланту которого подвластны самые разные жанры. "Его уникальность, непохожесть, любовь к экспериментам проявились с самых первых работ. "Сто дней после детства", "Станционный смотритель", "Асса", "Нежный возраст", "Анна Каренина" - глубокие, пронзительные, ироничные фильмы о времени и о себе", - отметил Мишустин.

По словам главы правительства, каждая картина режиссера была яркой страницей из жизни автора. Работы Соловьева заставляют зрителей чувствовать, думать, сопереживать, считает премьер.

"Сергея Александровича Соловьева больше нет с нами. Но остались его замечательные фильмы, которые еще очень долго будут смотреть и пересматривать. Остались его ученики и добрая память об этом неординарном человеке", - добавил Мишустин.