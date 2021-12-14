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Собянин напомнил москвичам о необходимости пройти ревакцинацию от коронавируса

Более 5,8 млн жителей Москвы получили первый компонент вакцины

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил москвичам о необходимости пройти ревакцинацию от коронавирусной инфекции.

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"Соблюдайте меры предосторожности. Вакцинируйтесь и, когда настанет время, не забудьте пройти ревакцинацию", - написал мэр во вторник в своем блоге.

Более 5,8 млн жителей Москвы получили первый компонент вакцины от коронавируса, всего привито не менее 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли и общепита. 

"Первый компонент вакцины получили уже более 5,8 млн москвичей. Полностью выполнено постановление Главного санитарного врача об обязательной вакцинации не менее 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и ряда других отраслей экономики. За это огромное спасибо руководителям и работникам этих организаций", - написал мэр.

Согласно рекомендациям Минздрава РФ, повторно привиться можно любой из зарегистрированных в России вакцин, независимо от того, какой препарат использовался в первый раз. Если после первой вакцинации у человека проявятся "серьезные нежелательные явления", повторную можно провести любым другим препаратом.

Сегодня в Москве действуют порядка 300 центров вакцинации, в том числе на базе городских поликлиник (100 центров), в центрах госуслуг "Мои документы" (7), частных клиниках (154), торговых центрах (12) и других популярных городских локациях, где работают выездные медицинские бригады.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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